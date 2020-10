Heinz-Christian Strache hat schon am Freitag seine Stimme zur Wien-Wahl abgegeben. Danach hielt er vor dem Bezirksamt des dritten Wiener Bezirkes eine weitere Wahlkampf-Veranstaltung ab, in der er einmal mehr vor dem politischen Islam warnte und gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung wetterte. „Ich bin davon überzeugt, wir werden den Einzug in den Wiener Landtag schaffen und es ist vielleicht sogar ein politisches Erdbeben in Richtung einer prozentuellen Zweistelligkeit möglich“, gab sich der ehemalige Vizekanzler zuversichtlich.