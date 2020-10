Die Anfänge waren also nicht leicht. Und auch in Argentinien musste sich die Familie aus schwierigen Situationen rauskämpfen. So zum Beispiel erzählt Schwartzman, dass sein Karrierebeginn als Tennis-Spieler alles andere als eine Triumphfahrt war: Zeitweise konnte die Familie selbst die Tennis-Stunden des kleinen Diego nicht zahlen. Zu den Turnieren wurde er oft nur von seiner Mutter begleitet, „wir teilten uns sogar das Hotelbett, weil wir uns nicht mehr leisten konnten. Und an einem Turnier verkauften wir Gummiarmbänder, um die Reise zu finanzieren“, verriet Schwartzman noch im Jänner in einem selbstverfassten Essay für die der ATP-Tour.