Es ist und bleibt ein Tabu: Das Sterben, oft viel Leid in den letzten Tagen des Lebens. Der Ruf nach mehr Selbstbestimmtheit am Sterbebett beschäftigt derzeit den Verfassungsgerichtshof. Im Salzburg veranstaltet das Ärzteforum gerade einen Kongress zu den heiklen Fragen: Mediziner, Juristen und Ethiker sind am Wort.