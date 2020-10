Noch ist es alles andere als fix, dass Heinz-Christian Strache in den Wiener Gemeinderat einzieht - einen Sieg hat er aber schon in der Tasche: Der Ex-Vizekanzler ist der stolze Gewinner des „Krone“-Wahlkasperls 2020! Den Anti-Preis für die größten Blödsinnigkeiten kann er sich als hübsche Trophäe in die Vitrine stellen. Wir gratulieren!