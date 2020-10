In Anbetracht einer mysteriösen Jobausschreibung von Amazon, in der Analysten gesucht wurden, die „Bedrohungen“ überwachen - darunter nicht nur Hassgruppierungen und Terroristen, sondern auch Gewerkschaften und „feindselige Politiker“ -, haben zahlreiche EU-Abgeordnete den US-Konzern in einem offenen Brief kritisiert. Die Management-Praktiken des Konzerns seien „mehr als fragwürdig“, heißt es darin.