Sie zeigen - so wie wir - gerne Mut, Haltung und Unabhängigkeit? Sie verfügen über eine journalistische Ausbildung bzw. haben bereits einschlägige Berufserfahrung im Print- und Online-Bereich? Sie wollen Mitglied im Team der „Burgenland Krone“ in der Redaktion in Eisenstadt werden? Dann melden Sie sich bei uns!