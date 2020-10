Die Veröffentlichung der neuen „World of Warcraft“-Erweiterung „Shadowlands“ wurde zwar in letzter Minute auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Pre-Patch, der am 14. Oktober ausgeliefert wird, werden aber schon die Weichen für das neueste Add-on gestellt. Im Survival-Guide erklärt Blizzard nun, welche Inhalte der Patch nächste Woche mitbringt und wie man sich am besten für „Shadowlands“ rüstet.