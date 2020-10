„Ein ganz zentrales Thema ist in Wien nach wie vor die Migration“

Blümel, so hob Kurz hervor, habe auch die Unterstützungsprogramme in der Corona-Krise ausgearbeitet. Die Arbeitslosigkeit steige und dies mache es für die Politik notwendig, die Auswirkungen abzufedern. Auch die Herausforderungen in Wien seien ihm bewusst, sagte der Kanzler. „Ein ganz zentrales Thema ist in Wien nach wie vor das Thema Migration.“