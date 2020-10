Die Meldung, dass Wien aus dem Krisenstab aussteigen wolle, hatte am Donnerstag für gehöriges Aufsehen gesorgt. Seitens des Innenministers sowie der Oppositionsparteien setzte es bis zuletzt harsche Kritik. Am Abend äußerte sich auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) insofern dazu, als er ankündigte, sogar Hacker selbst (und kein Vertreter), werde an der Gremiensitzung am Freitag teilnehmen. Hacker sprach im „Krone“-Interview unter anderem von Wahlkampfgetöse. Auch Nehammer erklärte, man dürfe die Corona-Pandemie nicht politisieren.