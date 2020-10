Am 27. November 2019 eskalierte dann die Situation zwischen dem 62-jährigen Nor R. und seiner Ehefrau. Der Afghane stach mit einem Messer auf die fünffache Mutter ein - und das während vier der Kinder in der Wohnung waren. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Frau hätte die Attacke laut medizinischem Gutachten nicht einmal überlebt, wenn sie umgehend medizinisch versorgt worden wäre. Sie starb schließlich in den Armen ihrer Tochter, die die Blutungen der Mutter mit ihrem Körper stoppen wollte, während ein Sohn die Einsatzkräfte rief.