Nicht der erste Rückschlag

2015 gab Resch im Riesenslalom von Sölden ihr Weltcup-Debüt. Ihre ersten Punkte holte sie am 7. Jänner mit Rang 26 im Riesenslalom von Maribor. Wenige Wochen später zog sie sich in einem Europacup-Slalom in der Schweiz einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und musste die Saison vorzeitig beenden. Zu Beginn der Saison 2018/19 gelang ihr mit Rang 19 in Sölden erstmals der Sprung unter die besten 20 eines Weltcup-Rennens. Nun muss sie den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen ...