Darüber hinaus hat die Wirklichkeit uns etwas zu sagen. Sie spricht an, irritiert, lädt ein, fordert heraus ... So ging es etwa jener Frau, die gebeten wurde, für den Betriebsrat zu kandidieren. Sie hörte sich um, wo ihren Kollegen der Schuh drückt. Und als sie die Probleme sah, beschloss sie, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Was kann ich? Was will ich? Was soll ich? - Diese drei Bausteine gehören zu einer tragfähigen Entscheidung. In dem Maß, in dem wir sie in unseren kleinen und großen Entscheidungen berücksichtigen, zieht Glück in unser Leben ein!