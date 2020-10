Ruttensteiner war nach der Niederlage in Glasgow gefasst. „Es war ein großer Kampf zwischen zwei gut organisierten Mannschaften und am Ende hat das Glück entschieden. Wir können stolz auf uns sein, haben alles gegeben“, meinte er. Zahavi sei kein Vorwurf zu machen. „Er hat schon Großes für das Team geleistet, das habe ich ihm auch gesagt.“ Israel kehrte nun in die Heimat zurück, am Sonntag geht es in Haifa in der Nations League gegen Tschechien, am Mittwoch dann in Trnava gegen die Slowakei. Im November stehen zwei weitere Auftritte in der Nations League an. Danach wird Ruttensteiners Vertrag auslaufen.