Der 36-jährige Kopunek ist seit Oktober 2019 vereinslos. Er spielte bei Spartak Trnava, bei Saturn Moskau, bei Bari, und in Ungarn bei Haladas. Seine letzten Mannschaft war die italienische US Bisceglie. In der slowakischen Nationalmannschaft bestritt er 17 Spiele. Mit dem Lupfer zum entscheidenden 3:1 gegen Italien schoss er das wichtigste Tor seiner Karriere bei der WM 2010.,