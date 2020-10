„Fall Guys“ ist ein Mix aus „Battle Royale“-Spielen wie „Fortnite“ und „PUBG“ und Partyspielen à la „Mario Party“. In dem Online-Spiel starten stets 100 Spieler mit ihren knuffigen Spielfiguren in eine schrille virtuelle Gameshow, für die sie Hindernisparcours überwinden und schnell genug ins Ziel kommen müssen. Mit jeder Runde sinkt die Zahl derer, die den nächsten Parkour ausprobieren dürfen und am Ende kann es nur einen Sieger geben.