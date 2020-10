In Salzburg sind immer mehr Neuwagen Firmenautos. „Der Anteil der auf Firmen und andere juristische Personen neuzugelassenen Pkw ist in Salzburg von 38,4 Prozent im Jahr 2010 auf 67,5 Prozent im Vorjahr gestiegen“, weiß VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen. In der Stadt beträgt dieser Anteil sogar 80 Prozent.