Unmut über In-Game-Shop in Vollpreisspiel

Für Unmut bei den Spielern sorgt besonders der In-Game-Shop, den EA im Zuge des „Ultimate Team“-Modus in ein 60 bis 90 Euro teures Vollpreisspiel eingebaut hat. Ein Rezensent, der „FIFA 21“ mit null von zehn möglichen Punkten bewertet, klagt: „Ultimate Team sollte als das bezeichnet werden, was es ist: Glücksspiel. Daher sollte das Spiel eine Ab-18-Einstufung haben.“ Eltern sollten tatsächlich Vorsicht walten lassen: In der Vergangenheit räumten teils minderjährige Spieler einige Male die Konten der Eltern mit Einkäufen im In-Game-Shop leer.