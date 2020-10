Swiatek gab am Weg ins Finale lediglich 23 Games ab - und das in sechs Partien. Besonders bemerkenswert war das 6:1 und 6:2 über Topfavoritin Simona Halep (ROU) im Achtelfinale. „Ich muss herausfinden, was sie macht. Sie hat sicher viel Selbstvertrauen. Natürlich würde ich jetzt wirklich gern den Titel holen“, sagte die 21-jährige Kenin. Sie kennt Swiatek noch aus Juniorinnen-Zeiten: bei den French Open 2016 hatte sich die Polin gegen Kenin durchgesetzt.