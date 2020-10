17 Mann standen am Dienstag wegen einer Chemikalie, die das Haltbarkeitsdatum überschritten hatte, bei der NAWI in Salzburg-Nonntal im Einsatz. Wenn eine Chemiekalie altere, könne sie gefährlich werden, so die Auskunft der Feuerwehr. Laut ersten Informationen dürfte jedoch kein großer Schaden entstanden sein. „Wir sind fast unverrichteter Dinge wieder abgefahren“, bestätigt der Einsatzleiter. Experten der Polizei wollen die explosive Chemikalie nun untersuchen und entsorgen