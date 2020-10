Neue Maßnahmen in Völkermarkt

Nachdem im Bezirk Völkermarkt 51 Personen an Corona erkrankt sind, welche sich auf die Cluster in den Kindergärten in Globasnitz und Gallizien zurückführen lassen, wird nun an den bevorstehenden regionalen Verordnungen gebastelt. „Wie diese genau aussehen werden, steht noch nicht fest. Genaue Anordnungen für die Maßnahmen in Völkermarkt werden am Nachmittag besprochen“, erklärt Gerd Kurath vom Landespressedienst: „Fußballspiele und 10. Oktoberfeiern dürfen jedoch abgehalten werden.“



Fußballspiele:

Bislang steht fest, dass die in den nächsten zwei Wochen geplanten 14 Fußballspiele im Bezirk stattfinden dürfen. Hierbei ist eine maximale Zuseheranzahl von 250 Personen nur dann erlaubt, wenn diese über einen zugewiesenen Sitzplatz verfügen. Mund-Nasenschutzmasken sind zu tragen und die Kantine schließt mit dem Schlusspfiff des Spiels.

10. Oktoberfeiern:

Diese dürfen stattfinden, jedoch sind möglichst wenige Besucher erwünscht.