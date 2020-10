Für ÖFAG-Geschäftsführer Wolfgang Friedl ist es in vielen Belangen ein außergewöhnliches Jahr: Einerseits keimte erneut die Standortfrage auf, nachdem der Discounter Hofer eine neue, größere Zentrale gleich hinter dem ÖFAG-Gebäude an der Innsbrucker Bundesstraße plante. Und mitten in den Grundstückspoker platzte dann die Corona-Krise.