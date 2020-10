In Hochgeschwindigkeit zur Flaschenreife: Ein Start-up aus dem Silicon Valley in Kalifornien verspricht der Whiskey-Industrie dank eines schnelleren Reifeprozesses die Einsparung von Milliarden. „Das ist beschleunigte Reifung 2.0“, kündigte Stu Aaron, Mitgründer von Bespoken Spirits an.