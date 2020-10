13 von 16 in der Eliteliga

Der ständige Aderlass in den Stürmer-Reihen hat sich heuer bislang nicht negativ aufs Ergebnis ausgewirkt. Man denke etwa ans 7:1 jüngst gegen Hartberg. Die zentrale Frage ist jedoch, wie es international, also in der Champions League, ohne Haaland, Minamino und Hwang aussehen wird. Das Trio steuerte im Herbst 2019 13 der 16 Bullen-Treffer in der Eliteliga bei. Ob Marschs aktuelle Speerspitzen schon reif genug für die Bayern und Atlético sind?