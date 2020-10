Lage in Deutschland besser als in den meisten Ländern

Zwar steigt auch in unserem Nachbarland Deutschland die Zahl der Neuinfektionen wieder an, gemessen an der Einwohnerzahl jedoch in einem deutlich geringeren Ausmaß als bei uns. Während in Österreich am Freitag zum vierten Mal binnen einer Woche mehr als 1000 neue Corona-Fälle registriert wurden, waren es in Deutschland mit seinen fast zehnmal so vielen Einwohnern zuletzt rund 4500. Ein sprunghafter Anstieg auf mehr als 4000 Fälle passierte aber erst am Vortag, zuvor waren seit Monaten maximal 2800 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet worden.