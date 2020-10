Willkommen zu eurem „PUSH“-Update am Freitag! Trump will sich schon am Wochenende wieder unter das Volk mischen, Wien wählt am Sonntag und in den sozialen Medien gibt es ein neues Lieblingsspielzeug - den Wahlplakatgenerator: wir haben die Top-Themen für euren Freitag jetzt im neuen krone.tv-Infomagazin. Durch den Tag führt Anna Illenberger.