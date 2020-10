Börsianer reagierten erfreut

An der Börse kamen der Gewinnsprung im dritten Quartal und die Anhebung der Prognose am Freitag gut an. Das im Nebenwerteindex MDax notierte Zalando-Papier legte zunächst um mehr als sieben Prozent zu. Inzwischen zählt der deutsche Online-Händler auch zu den aussichtsreichsten Aufstiegskandidaten in den deutschen Leitindex DAX.