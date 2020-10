Zeitungsbericht machte die Sache publik

Laut Gleicher wurde Facebook in der Angelegenheit tätig, nachdem die „Washington Post“ über die Verbreitung von Falschnachrichten durch Trump nahestehende Organisationen bei Facebook berichtet hatte. Dem Zeitungsbericht zufolge beauftragte Rally Forge Jugendliche damit, Beiträge in Online-Netzwerken zu verbreiten, die Trump in ein positives Licht rücken.