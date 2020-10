Toto Wolff geignet

Warum und wie man sich gegen Mercedes-Teamchef Toto Wolff als F1-Chef stellte, erzählt Binotto so: „Toto wäre geeignet gewesen, aber aktuell ist er auch in die Formel 1 involviert. Es wäre nicht korrekt, wenn eine Person, die eine wichtige Rolle in einem der Teams heute innehat, morgen diesen Posten besetzt. Darum haben wir uns dagegengestellt.“