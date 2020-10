Derzeit sind in der Rechtsprechung rund 1700 Richter (Vollzeitäquivalent) tätig. 50 zusätzliche Planstellen plus 20 „Reserve-Planstellen“ für die rasche Nachbesetzung von Richterinnen, die in Mutterschutz gehen, ist aus Sicht der Richtervereinigung das Mindeste, damit das „Hass im Netz“-Vorhaben ordentlich umgesetzt werden kann - und auch der für 2021 erwartete „große Schub“ in Folge der Corona-Krise zeitnah erledigt werden kann.