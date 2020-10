In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei den Verkehr in der Stadt Salzburg. Dabei stellten die Beamten bei einem Lenker (48) einen Pegel von 0,6 Promille fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, Anzeige bei der zuständigen Behörde wird erstattet. Bei einer Lenkerin (34) ergab der Test 1,4 Promille. Die Polizisten nahmen der Frau den Schein an Ort und Stelle ab, die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch sie erwartet eine Anzeige bei der zuständigen Behörde.