Dass der Auftritt von Michael Wendler bei „Deutschland sucht den Superstar“ wohl eher ein kurzer bleiben würde, hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet. Nach der Rückkehr in die USA mit seiner Laura, einem verpassten Dreh und einem schlechten Corona-Scherz nahm der Schlagerbarde am Donnerstagabend selbst den Hut und kam so einem bereits im Raum stehenden Rausschmiss zuvor. Einer war von der Entscheidung des 48-jährigen Sängers aber alles andere als überrascht: Dieter Bohlen. Der ließ es sich nicht nehmen und machte sich nun über den fulminanten Wendler-Ausstieg und dessen Verschwörungstheorien lustig.