Die genauen Ursachen für Spondylitis ankylosans, so die medizinische Bezeichnung, sind nicht geklärt. Laut derzeitigem Wissensstand ist es eine durch das Immunsystem erzeugte entzündliche Erkrankung, verursacht durch genetische Neigung, wie Priv. Doz. Dr. Josef Hermann, MedUni Graz erklärt: „Dabei sind verschiedene Gene beteiligt. Die wichtigste Rolle dürfte das sogenannte HLA-B27 spielen, auf dessen Grundlage die Veränderungen im Immunsystem und somit die Entzündungen - vorwiegend im Bereich der Wirbelsäule - beruhen.“ Meist zeigen sich erste Symptome bereits zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Doch bis zur Diagnose vergehen im Durchschnitt 3-8 Jahre. Doz. Hermann: „Die Krankheit wird fast immer durch Rückenschmerzen geprägt. Diese haben aber gerade in dieser Altersgruppe bei 19 von 20 Patienten eine nicht entzündliche Ursache. Daher wird kaum an Morbus Bechterew, sondern eher an einen Bandscheibenvorfall gedacht. Die Unterscheidung ist auch nur durch genaue Befragung und Selbstbeobachtung möglich.“