Die Coronakrise samt strenger Bestimmungen hat den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht – gefeiert wird dennoch: Am 17. Oktober lädt das Halleiner Keltenmuseum zum „Tag der offenen Tür“. Exakt an diesem Datum vor 50 Jahren öffnete das Haus an der Salzach erstmals für Besucher seine Pforten. Das eigentliche Festprogramm soll nachgeholt werden, sobald es die Covid-Bestimmungen wieder zulassen.