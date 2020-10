Aus 180 Personen besteht McQuarries Team, das sieben Wochen lang in Italien drehen wird, unter anderem auch in Venedig. 1000 Statisten sollen eingesetzt werden. Auf 35 Millionen Euro wurden die Produktionskosten in Italien beziffert. Zuvor drehte Cruise in Norwegen - und stürzte sich dort unter anderem mit dem Motorrad von 1249 Metern in die Tiefe.