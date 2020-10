Masken in Klasse und viele Kilos

Ein Blick auf die Corona-Situation in anderen Ländern zeigt, was noch alles auf uns zukommen könnte. In Tschechien wurden 2,9 Millionen Atemschutzmasken verteilt, weiterführende Schulen sind wieder geschlossen. In einigen deutschen Bundesländern herrscht Maskenpflicht im Unterricht.