US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Leibarztes die verschriebene Covid-19-Behandlung abgeschlossen und darf am Wochenende wieder in die Öffentlichkeit zurück. Der wahlkämpfende Staatschef plant auch schon zwei Auftritte, er will am Samstag nach Florida und am Sonntag nach Pennsylvania. Dabei handelt es sich um für Trump wichtige Bundesstaaten. Sein Wahlkampfteam sieht nunmehr auch keinen Grund dafür, die kommenden Donnerstag stattfindende zweite Debatte mit dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden virtuell abzuhalten.