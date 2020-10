Nach einem positiven Test auf das Coronavirus aus ihrem Kreis werden sechs Yamaha-Mechaniker an diesem Wochenende den Motorrad-Grand-Prix von Frankreich verpassen! Die Gruppe hatte sich zuletzt in Andorra aufgehalten, wo am Dienstag die Infektion bekannt wurde. Die übrigen fünf Personen wurden negativ getestet, alle sechs bleiben aber im Kleinstaat in Quarantäne und fahren nicht nach Le Mans. Es würden andere Mechaniker aktiviert, teilte das Team mit.