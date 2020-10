In Adnet müssen jetzt alle Kindergarten-, Kleinkind- und die Alterserweiterten Gruppen wegen eines Corona-Alarms zu Hause bleiben. Die Eltern werden dringend ersucht, bei ihren Kindern morgens und abends Fieber zu messen. Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Hallein trat am Donnerstag in Kraft.