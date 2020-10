Mehr als 20 Jahre nach seinen Taten ist in Frankreich ein Serien-Vergewaltiger zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in Evry südlich von Paris sprach den 45-jährigen Familienvater am Donnerstag der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung in 32 Fällen schuldig. Der Verurteilte hatte die Taten bis zuletzt bestritten.