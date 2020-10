89-jähriger Bewohner des vierstöckigen Altenheims „Haus Neustadt“ in der Flurgasse in Wels war am Dienstag mit Fieber ins Spital eingeliefert worden. Ein Test ergab, dass der Mann mit Covid-19 infiziert ist. Mitarbeiter, die mit ihm in Kontakt waren, wurden in Quarantäne geschickt.