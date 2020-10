Gegen 16.50 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unfall. „Die 19-Jährige ordnete sich in Innsbruck auf einer Gemeindestraße vor einer Ampelanlage am Abbiegestreifen zum Linksabbiegen ein, bog bei Grünlicht der Ampelanlage nach links in einen Parkplatz ab und übersah dabei den auf der Gemeindestraße entgegenkommenden 36-jährigen auf seinem Motorrad“, heißt es vonseiten der Polizei.