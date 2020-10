In den USA sind sechs Männer festgenommen worden, die nach Angaben des FBI ein Komplott gegen die Regierung im US-Bundesstaat Michigan geplant haben. In einem am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsdokument hieß es, dass die Männer mindestens seit Sommer über die Entführung der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer diskutiert hätten. Dafür sei das Ferienhaus der Gouverneurin observiert worden. Im Fall einer Verurteilung drohen den Verdächtigen lebenslange Haftstrafen.