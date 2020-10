Die Fallzahlen stiegen in den vergangenen Tagen jedenfalls an. Mit Stand Donnerstagabend gab es 106 Corona-Infizierte. Die meisten Fälle wurden aus Hallein und Kuchl gemeldet. „Wir werken bis spät in die Nacht am Kontaktmanagement“, sagt Bezirkshauptmann Helmut Fürst. Das Personal wurde in den vergangenen Tagen weiter aufgestockt. Derzeit prüft man, ob für die vielen Neuinfektionen im Tennengau – anders als anfangs vermutet – nicht doch auch eine größere Veranstaltung verantwortlich sein könnte.