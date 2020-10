Golf-Profi Matthias Schwab ist nach zuletzt mäßigen Leistungen offenbar in Schwung gekommen! Dem Steirer gelang am Donnerstag beim PGA-Championship am Sitz der Europa-Tour im Wentworth Club (Par 72/7 Millionen Euro) in Virginia Water eine starke 68er-Runde. Er geht damit als Achter in die zweite Runde. Der Rückstand des 25-Jährigen auf ein Spitzen-Trio beträgt zwei Schläge. Der Burgenländer Bernd Wiesberger rangiert mit einer 70 auf Platz 24.