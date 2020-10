Für feine Mitarbeiter- und Anrainernäschen waren die Gerüche im Bereich der Kompostierungsanlage der Fa. Höpperger in Pfaffenhofen – sagen wir – eine Herausforderung. Eine tirolweit einzigartige Spezialanfertigung der Fa. Aquaco entlastet nun die Riechzellen. Die in Betrieb genommene Geruchsbindungsmaschine mit Optik einer Schneekanone filtert die unangenehmen Geruchsemissionen praktisch aus der Luft. „Etwa 95 Prozent der Emissionen können mithilfe des Staub- und Geruchsbindesystems der Spray-Streamanlage gebunden werden“, erläutert Thomas Höpperger, Geschäftsführer von Höpperger Umweltschutz. Durch das Vernebeln von Wasser bindet die Kanone Staub- und Geruchsmoleküle an die Oberfläche der Wassertropfen und zerschlägt diese. Ein spezielles Zusatzmittel neutralisiert gleichzeitig die Gerüche.