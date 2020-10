Im Propagandaministerium: Wien verliert die Corona-Kontrolle - diese „Krone“-Schlagzeile vom Donnerstag sorgte für gehörige Aufregung. Da ging es vor allem um kursierende Zahlen, die untermauern, wie schlecht das vielzitierte „Contact Tracing“, also die Nachverfolgung von Kontakten Infizierter, in der Bundeshauptstadt funktioniert. In Wien zeigte man sich beleidigt gegenüber der Bundesregierung. Daher kündigte der rote Gesundheits-Stadtrat den umgehenden Ausstieg der Stadt aus dem staatlichen Krisenstab, der im türkis geführten Innenministerium verankert ist, an. Der gerne polternde Stadtrat Hacker begründete dies knackig damit, dass sich das Innenministerium „immer mehr zum Propagandaministerium“ entwickle. Am Abend dann die Kehrtwende: Wien nimmt nun doch wieder an den Sitzungen im vermeintlichen „Propagandaministerium“ teil. Ein Kniefall?