Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds. Auch die Abkürzung klingt bedingt melodisch: PRIKRAF. Doch lohnt es, genauer hinzuhören, wie am Donnerstag im „Ibiza“-U-Ausschuss. Walter Grubmüller: „Du musst dir in Österreich politischen Willen erkaufen.“ Grubmüller kämpft seit 2011 um die Aufnahme seiner Privatklinik Währing in den Fonds, aus dem Privatspitäler Geld erhalten, wenn sie medizinisch notwendige Leistungen für Pflichtversicherte erbringen. Dafür braucht es einen Vertrag mit Sozialversicherung und Wirtschaftskammer (WKO). „Die WKO hat alles getan, um mich zu verhindern. Um ihre eigenen Kliniken zu schützen.“