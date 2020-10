„Gefährlicher Zeitpunkt“ in der Pandemie

Gesundheitsminister Matt Hancock sprach von einem „gefährlichen Zeitpunkt“ des Pandemie-Verlaufs. Mit etwa 58.000 Todesfällen ist Großbritannien das am schlimmsten betroffene Land in Europa. Es wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet. In Großbritannien verhängt jeder Landesteil seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Schottland hat die Regeln bereits verschärft. Dort dürfen Pubs und Restaurants wegen steigender Infektionszahlen von Samstag an für etwa zwei Wochen keinen Alkohol ausschenken.