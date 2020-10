Kurz will „Österreich wieder auf Erfolgskurs bringen“

„Auch 2021 werden wir die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie weiter bekämpfen, damit die Arbeitsplätze und Existenz vieler Unternehmen gesichert bleiben“, versichert Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Mit einem Mix an Rettungs- und Hilfsmaßnahmen sowie Investitionen in Digitalisierung, Bildung und Sicherheit „wollen wir 2021 der Wirtschaftskrise in allen Bereichen entgegenwirken und Österreich wieder auf Erfolgskurs bringen“, betont Kurz. Oberstes Ziel bleibe dabei „die Sicherung der Arbeitsplätze in unserem Land“.