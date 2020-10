Die Europäische Handballföderation (EHF) stellt Klubs und Nationalverbänden gesamt 10.000 Coronavirus-Schnelltests zur Verfügung! An die Europacup-Teilnehmer - wie die Fivers Margareten - seien die Test-Sets bereits verschickt worden, wie die EHF am Donnerstag mitteilte. Weitere Pakete gehen an die Verbände, deren Nationalmannschaften Anfang November Länderspiele absolvieren. Die ÖHB-Männer empfangen in der EM-Qualifikation Estland (4.11.) und gastieren in Bosnien-Herzegowina (8.11.).